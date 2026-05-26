Las exportaciones de México registraron un crecimiento anual de 20.9 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, el mayor avance para un periodo similar en 16 años.

De acuerdo con cifras del INEGI, las ventas al exterior alcanzaron un monto récord de 255 mil 306 millones de dólares.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las industrias manufacturera y extractiva.