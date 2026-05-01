El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puso en operación un nuevo estacionamiento en la Terminal 2.

La nueva área suma 80 espacios adicionales, con lo que la capacidad total alcanza los 3 mil cajones de estacionamiento.

El espacio se ubica en la planta baja, cerca de la glorieta vehicular externa, y está conectado con la terminal mediante un pasillo techado e iluminado.

Las obras forman parte del programa de remodelación integral del aeropuerto rumbo al Mundial.