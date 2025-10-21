La tragedia del Rancho Izaguirre utilizado como centro de reclutamiento forzado de jóvenes por parte del del crimen organizado, así como la desaparición de personas, es una realidad que nos negamos a ver, asegura la artista Claudia Rodríguez, quien explica que por esta razón le puso el nombre de Ceguera Voluntaria a la exposición escultórica que inaugurará el próximo viernes en el MUSA.

“Ceguera voluntaria es no querer ver es preferir voltearse a otro lado y bueno, es un tema tan fuerte y no sabemos cómo enfrentarlo, entonces por lo general decidimos no verlo o voltearnos y esto es como ponerlo de frente”.

Claudia Rodríguez estuvo dos meses en una sala del MUSA, para que la gente no solo la viera trabajar sino que participara e interactuara con ella. Antes de la inauguración se presentará un performance de los desaparecidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)