El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la reingeniería del Siapa presenta un avance importante, y que las dos auditorías solicitadas por el Congreso del Estado ya se encuentran en proceso, con resultados previstos en aproximadamente 45 días.

“Lo primero que estamos haciendo es consultar el plan de ingeniería del SIAPA Junta de Gobierno, que son los presidentes municipales, para después presentarlo a las coordinadoras y coordinadores del Congreso del Estado de Jalisco, sobre todo por los compromisos que adquirimos como Ejecutivo hace algunos meses con las y los coordinadores, entonces vamos también a entregarles el plan de reingeniería a las coordinadoras y coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado de Jalisco una vez que hayan pasado por la Junta de Gobierno”.

Lemus confirmó que la propuesta de reingeniería ya está lista y será presentada a la Junta de Gobierno del organismo antes de ser entregada a las y los coordinadores parlamentarios, en cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Legislativo estatal. (Por Edgar Flores Maciel)