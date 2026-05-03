El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional realizarán en Guadalajara la exposición “La Gran Fuerza de México”, con el objetivo de ofrecer un espacio gratuito de recreación para las familias.

El evento se llevará a cabo del 11 de mayo al 5 de junio en el Parque General Luis Quintanar.

Como parte de la inauguración, se prevé un espectáculo aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Durante la muestra, los asistentes podrán conocer vehículos militares y módulos informativos sobre labores como el Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales y formación castrense.

Las autoridades destacaron que esta actividad busca fortalecer el acercamiento entre las fuerzas armadas y la población, además de promover la convivencia social.