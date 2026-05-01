Elementos de la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, decomisaron más de dos toneladas de presunta droga frente a las costas de Oaxaca.

El aseguramiento se realizó a 103 millas náuticas de Salina Cruz, donde fueron localizados 78 bultos con 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características de cocaína, con un peso total de 2.15 toneladas.

La sustancia fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, que ya integran la carpeta de investigación.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 4.3 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La Semar señaló que estas acciones forman parte de operativos permanentes para combatir actividades ilícitas en aguas nacionales.