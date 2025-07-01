La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que el partido expulsó a Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco detenido por presuntamente ser líder del grupo criminal La Barredora.

Sin ofrecer detalles, Alcalde señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó la sanción, que fue aprobada el 2 de octubre, aunque no se había hecho pública.