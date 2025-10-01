El barco “Marigalante”, una embarcación recreativa con forma de galeón pirata, se hundió la tarde del viernes en Puerto Vallarta, sin que se reportaran personas heridas.

De acuerdo con autoridades, la nave comenzó a inundarse por una falla en las bombas de achique, lo que permitió la entrada de agua hasta un metro y medio en su interior.

La tripulación fue rescatada sin lesiones, pero el buque de 700 toneladas terminó por hundirse.

El Marigalante ofrecía paseos turísticos y espectáculos temáticos en la bahía de Vallarta.