Aunque el Gobierno de México aún no ha confirmado la noticia, de forma extraoficial se dice que el ex secretario de Finanzas y Administración de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregó a las autoridades estadounidenses y ya se encuentra en Nueva York. Díaz Vega es uno de los diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de tener nexos con el crimen organizado. Hoy mismo se confirmó que el ex secretario de Seguridad de la entidad, Gerardo Mérida, fue también detenido el pasado 11 de mayo en Arizona. (Por Arturo García Caudillo)