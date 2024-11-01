El gobernador del estado, Pablo Lemus, reiteró que mantiene el trabajo para fortalecer las finanzas del Ipejal, por lo que confirmó que a partir de noviembre arrancará la construcción de nuevo hospital de Pensiones del Estado, para atender a más de 150 mil trabajadores.

“Este mismo año vamos a iniciar la construcción del hospital de Pensiones del Estado de Jalisco, principalmente dedicado a las especialidades para las y los trabajadores; estamos terminando el proyecto ejecutivo”.

Por otro lado, el gobernador se comprometió ante el magisterio a que el próximo año se entregarán medallas al mérito educativo a trabajadores de 20 y 50 años de servicio, con estímulos económicos de 20 mil y 50 mil pesos. (Por Edgar Flores Maciel)