El gobernador del estado, Pablo Lemus, reiteró que mantiene el trabajo para fortalecer las finanzas del Ipejal, por lo que confirmó que a partir de noviembre arrancará la construcción de nuevo hospital de Pensiones del Estado, para atender a más de 150 mil trabajadores.
“Este mismo año vamos a iniciar la construcción del hospital de Pensiones del Estado de Jalisco, principalmente dedicado a las especialidades para las y los trabajadores; estamos terminando el proyecto ejecutivo”.
Por otro lado, el gobernador se comprometió ante el magisterio a que el próximo año se entregarán medallas al mérito educativo a trabajadores de 20 y 50 años de servicio, con estímulos económicos de 20 mil y 50 mil pesos. (Por Edgar Flores Maciel)
Lemus anuncia construcción de nuevo hospital del Ipejal para finales de año
El gobernador del estado, Pablo Lemus, reiteró que mantiene el trabajo para fortalecer las finanzas del Ipejal, por lo que confirmó que a partir de noviembre arrancará la construcción de nuevo hospital de Pensiones del Estado, para atender a más de 150 mil trabajadores.