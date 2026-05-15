Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de uso militar.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien integró el gobierno de Rubén Rocha Moya entre 2023 y 2024, rechazó todas las acusaciones formuladas por los fiscales estadounidenses.
De acuerdo con documentos judiciales, enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer armas de alto calibre, dentro de un proceso que se sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se declara inocente en EU
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de uso militar.