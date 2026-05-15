Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de uso militar.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien integró el gobierno de Rubén Rocha Moya entre 2023 y 2024, rechazó todas las acusaciones formuladas por los fiscales estadounidenses.

De acuerdo con documentos judiciales, enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer armas de alto calibre, dentro de un proceso que se sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.