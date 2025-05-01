Una grúa telescópica se desplomó en una construcción ubicada en la colonia Roma Sur en la Ciudad de México, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas resultaron lesionadas, aunque todas presentaban heridas leves.

Tras el incidente, trabajadores y personas que se encontraban dentro de la obra fueron desalojados como medida preventiva.