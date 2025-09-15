El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, alias el “Comandante H” y presunto líder de La Barredora, enfrenta un proceso penal en México que podría derivar en una condena de hasta 158 años de prisión, informó el fiscal estatal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Los cargos incluyen secuestro, con penas de 50 a 100 años; asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años; y extorsión, de 20 a 40 años.

El funcionario aclaró que la cifra corresponde a delitos del fuero común y que podrían sumarse otros del ámbito federal.

Aunque el proceso aún atraviesa varias etapas, el exfuncionario podría acogerse a un criterio de oportunidad y convertirse en testigo protegido, lo que atenuaría una eventual sentencia. (Por Arturo García Caudillo)