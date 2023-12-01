A ocho años del sismo de 2017, vecinos del Multifamiliar Tlalpan en la Ciudad de México denunciaron amenazas de muerte contra una integrante de la Asamblea Vecinal y su hijo, en un contexto que califican de desplazamiento forzado.

De acuerdo con los afectados, los agresores dejaron un documento con intimidaciones y aparecen en videos, en los que presumen vínculos con funcionarios capitalinos, abogados corruptos y grupos de choque, y aunque presentaron una denuncia, aseguran que no han recibido respuesta de la fiscalía.

Los damnificados advirtieron que, tras lograr la reconstrucción de viviendas, enfrentan una nueva crisis marcada por la especulación inmobiliaria, la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda en la capital.