La extorsión continúa en aumento en México y su impacto recae, sobre todo, en los pequeños negocios, alerta la Confederación Patronal de la República Mexicana.

En un informe realizado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Coparmex destaca que entre enero y septiembre del 2025 se registraron ocho mil 585 víctimas, un aumento de 5.2 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.

Las micro y pequeñas empresas, por su operación local y menor margen de maniobra, concentran la mayoría de los casos documentados en comercios, talleres y servicios, principalmente en la frontera norte donde el delito creció 15.2 por ciento y representa 11.8 por ciento del total nacional.