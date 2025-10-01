Tras las manifestaciones y bloqueos carreteras que productores del campo realizaron en días pasados, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco, Eduardo Ron Ramos, detalló que ya se llegó a un acuerdo.

Se trata de un programa conjunto entre el Gobierno Federal y el Estatal, que otorgará un subsidio de manera directa a los productores que manejen hasta 200 toneladas, evitando intermediarios.

El acuerdo es para productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que exigían un aumento en el precio por tonelada de maíz.

Detalló que ya se habilitan ventanillas y se capacita a los centros de acopio para integrar los expedientes y garantizar que el recurso llegue completo.