Un sacerdote señalado en al menos tres denuncias por abuso sexual infantil fue extraditado desde España para enfrentar cargos en Jalisco, donde existen tres órdenes de aprehensión en su contra.

La Fiscalía estatal informó que Ramón “N” fue detenido en 2025 tras la emisión de una ficha roja de Interpol y trasladado a la entidad, donde quedó a disposición del juez por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

Las denuncias datan de 2022 y señalan presuntas agresiones contra al menos cuatro niñas en una casa hogar de Zapotlanejo.