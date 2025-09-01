La cantante Shakira confirmó que se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo, en un concierto totalmente gratuito.
Fue a través de sus redes sociales en donde la cantante mencionó que con este concierto espera regresar un poquito del cariño que se le ha entregado:
“México lindo, ¿se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo, a las ocho de la noche, me han dado tanto y tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”.
Además, Shakira reveló que algunos fragmentos del show que ofrecerá en el Zócalo, se transmitirá en vivo a través de sus canales oficiales. (Por Katia Plascencia Muciño)
