Una falla en las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo, correspondiente a la Línea 3 del Metro dejó 11 personas lesionadas la tarde de este viernes, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que las personas cayeron en una escalera eléctrica debido a que se detuvo cuando un objeto se atoró entre los peldaños metálicos y se activó el paro de emergencia.

Precisó que ocho personas se retiraron por sus propios medios y tres más fueron trasladadas al centro hospitalario para revisión médica.