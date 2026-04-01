El gobierno de Estados Unidos publicó en el Registro Federal los requisitos para que productores de acero y aluminio con operaciones en México y Canadá accedan a una reducción arancelaria en exportaciones hacia la industria automotriz pesada.

La Secretaría de Economía informó que el esquema permitirá bajar las tarifas actuales (de hasta 50 por ciento) a un máximo de 25 por ciento, condicionado al cumplimiento de reglas del T-MEC, procesos productivos en la región y compromisos de inversión en territorio estadounidense.

La medida surge en medio de negociaciones bilaterales para aliviar las tarifas impuestas bajo la Sección 232.

El titular de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que la prioridad es reducir estos aranceles y fortalecer la competitividad del sector exportador.