Miles de clientes de BBVA México reportaron este jueves problemas para acceder a la aplicación móvil y a los servicios de banca digital, situación que impidió realizar consultas de saldo, transferencias y pagos.

Los usuarios señalaron fallas en el inicio de sesión, así como la imposibilidad de utilizar sistemas de autenticación biométrica como reconocimiento facial y huella digital.

Los reportes se multiplicaron a partir del mediodía y afectaron a distintas regiones del país.

La institución financiera reconoció una intermitencia en su aplicación y en la línea telefónica de atención, e informó que personal técnico trabaja para restablecer el servicio.

Sin embargo, no precisó una hora para la normalización de las operaciones.

Especialistas indicaron que el incidente corresponde a un problema de acceso y disponibilidad del sistema, por lo que los recursos de los clientes no estarían comprometidos.