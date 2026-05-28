Miles de clientes de BBVA México reportaron este jueves problemas para acceder a la aplicación móvil y a los servicios de banca digital, situación que impidió realizar consultas de saldo, transferencias y pagos.
Los usuarios señalaron fallas en el inicio de sesión, así como la imposibilidad de utilizar sistemas de autenticación biométrica como reconocimiento facial y huella digital.
Los reportes se multiplicaron a partir del mediodía y afectaron a distintas regiones del país.
La institución financiera reconoció una intermitencia en su aplicación y en la línea telefónica de atención, e informó que personal técnico trabaja para restablecer el servicio.
Sin embargo, no precisó una hora para la normalización de las operaciones.
Especialistas indicaron que el incidente corresponde a un problema de acceso y disponibilidad del sistema, por lo que los recursos de los clientes no estarían comprometidos.
Falla masiva de BBVA afecta operaciones de miles de usuarios en México
Miles de clientes de BBVA México reportaron este jueves problemas para acceder a la aplicación móvil y a los servicios de banca digital, situación que impidió realizar consultas de saldo, transferencias y pagos.