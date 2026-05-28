Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron una reforma constitucional que permitiría a los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participar en la elección judicial de 2028 para buscar un nuevo periodo en el cargo.

Con 21 votos a favor y nueve en contra, el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnado al pleno.

La propuesta también plantea que las elecciones judiciales se realicen en junio de 2028 y reduce de nueve a ocho años la duración del encargo de jueces y magistrados electos.

Además, contempla cambios en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Legisladores de oposición criticaron la iniciativa y cuestionaron los resultados de la reforma judicial impulsada por el oficialismo.