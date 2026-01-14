No solo es la saturada página web, sino también la falta de módulos de atención directa, lo que ha provocado las innumerables quejas contra el preregistro para la ‘Tarjeta Única al Estilo Jalisco’. Estefanía Rodríguez, estudiante de preparatoria, denuncia para Notisistema que en la colonia Balcones del Cuatro no fue instalado el módulo, pese a que fue anunciado por el gobierno.
“El guardia de seguridad y le volví a preguntar: ‘Oiga, ¿aquí es el módulo para la Tarjeta Única?’. Dijo que sí, pero es que no han venido. —¿No lo pusieron?— No lo pusieron. —¿Y no dicen para cuándo, simplemente no está?— Exactamente. —Me decías que muchas personas, bueno, tú como sea viniste, pero hay muchas personas que no van a poder venir.— Exactamente. —¿Por qué?— Porque son mayores de edad, allá hay mucha gente grande, aparte porque son muchos estudiantes, entonces se me hace una problemática porque están anunciando en Balcones”.
El gobierno estatal informó que serían 30 módulos de atención directa para la Tarjeta Única; sin embargo, parece que esto no se cumplió. (Por Gustavo Cárdenas)
Fallas y falta de módulos complican preregistro para la Tarjeta Única
