Pese a los dichos de su homólogo estadounidense el TMEC prevalecerá, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos. Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México. Pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más. Por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no sólo de autos. Estoy convencida pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”.

Recordó que diariamente transitan 400 mil vehículos por la frontera y que el comercio bilateral supera los 300 mil millones de dólares, además de que, independiente de los aranceles las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos aumentaron en 2025. (Por Arturo García Caudillo)