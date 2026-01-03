Un hombre de alrededor de 80 murió tras un choque ocurrido en la rampa de incorporación a los carriles centrales de la Calzada Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

El percance se registró cuando la camioneta que conducía se impactó contra una barrera metálica al incorporarse a un carril de alta velocidad a la altura de la calle Tolva.

En el vehículo viajaban tres mujeres: una menor, que resultó grave; una adulta mayor con lesiones leves y otra sin heridas.

El rescate requirió apoyo de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.