Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ninguna otra nación habría sido capaz de ejecutar una acción de esa magnitud y calificó la intervención como una demostración histórica del poder militar estadounidense.

De acuerdo con sus declaraciones, la operación implicó un despliegue conjunto de fuerzas aéreas, terrestres y marítimas.

Trump sostuvo que, como resultado de esta acción, Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición que calificó como segura y apropiada.

“Vamos a gobernar el país el tiempo necesario para hacer una transición segura y apropiada. Y tiene que ser apropiada, porque lo que queremos es paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su patria”.

Trump añadió que empresas petroleras estadounidenses regresarían al país sudamericano con el objetivo de rehabilitar la infraestructura energética.