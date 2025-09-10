El Gobierno de la Ciudad de México confirmó anoche el fallecimiento de Alicia Matías, la abuela que salvó a su nietecita al cubrirla con su cuerpo tras la explosión de una pipa de gas en el Puente la Concordia. Matías Teodoro, de 49 años de edad, se convirtió así en la víctima mortal número once de esta tragedia. Veinticuatro horas atrás la Secretaría de Salud local puso equivocadamente en la lista de fallecidos a quien hoy es conocida como “la abuelita heroína”, lo cual causó indignación en redes sociales por tratarse de una noticia falsa. Así las cosas, 53 personas permanecen aún hospitalizadas con quemaduras de diversos grados y 22 han sido dadas de alta. (Por Arturo García Caudillo)