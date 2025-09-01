Con una goleada comenzó la jornada 8 de la Liga MX, luego de que Pumas vapuleó de visitante 4 goles por 1 al Mazatlán.

Guillermo Martínez con dos tantos, uno de ellos desde los 11 pasos, Alan Medina y J.J. Macías de penal, marcaron para la victoria de la UNAM, que así suma su segundo triunfo del Torneo de Apertura y lo pone en el octavo puesto de la clasificación.

En el otro juego de este viernes, Necaxa empató a un gol con Bravos en el estadio Victoria de Aguascalientes.

El colombiano Óscar Estupiñán abrió el marcador y el argentino Tomas Badaloni logró el empate. Luego de varios juegos sin ganar la afición pidió la salida del técnico Fernando Gago.

Para hoy destaca el Clásico Nacional entre América y Guadalajara, pero también se llevarán a cabo los encuentros: Pachuca Vs Cruz Azul, Tigres-León, Atlas Vs Santos y Toluca-Puebla. (Por Martín Navarro Vásquez)