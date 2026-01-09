Este viernes 9 de enero falleció el comunicador y deportista David González Vidaurri, quien fue una de las voces institucionales de Ondas de Alegría.

Don David, como era conocido entre sus allegados, fue ciclista profesional en la década de los 50, mientras que gracias a su voz, cultura y conocimientos, ingresó a Ondas de Alegría en los 60, pero fue previo a la pandemia que decidió retirarse del medio para disfrutar de su familia.

González Vidaurri será recordado por su frase “Para ser de 1927, estoy muy bien”.

Locutor, conductor, programador, comentarista y cronista deportivo, David González Vidaurri será recordado por su calidad humana, sus valores y el legado que deja en los medios de comunicación. (Por Katia Plascencia Muciño)