La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, derivó en la detención de Yesenia “N”, quien se desempeñó como su secretaria particular y continuaba en el cargo durante la administración de la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz.

Se trata de la primera captura dentro del círculo cercano al edil asesinado.

La detención fue realizada por autoridades estatales en la presidencia municipal de Uruapan.

Yesenia “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.