El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio a conocer este martes el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.
A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas.
También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.
Fallece el exgobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas
