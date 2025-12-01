Como parte de su iniciativa social “BrigaSAD”, el cantante Junior H realizó en Guadalajara una jornada de apoyo y convivencia en beneficio de adolescentes de un par de fundaciones, con el que el artista entregó donativos destinados a fortalecer la operación de las instituciones y participó en actividades de acompañamiento emocional con los jóvenes residentes.

Con esta acción, Junior H busca utilizar su influencia para visibilizar de manera responsable a poblaciones en situación de vulnerabilidad y generar un impacto positivo en la comunidad tapatía, luego de la polémica que vivió al interpretar un narcocorrido durante su presentación en la pasada edición del palenque de Fiestas de Octubre 2025. (Por Katia Plascencia Muciño)