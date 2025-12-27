El escritor y guionista argentino, Jorge Lozano Soriano, falleció a los 89 años.

Lozano Soriano es creador del programa de televisión “Mujer, Casos de la Vida Real”, conducido durante años por Silvia Pinal.

Su carrera en México se consolidó con melodramas como “Mi Pequeña Soledad”, “Lazos de Amor” y “El Secreto de Alejandra”.

Actrices como Lucero y María Sorté lamentaron su muerte y destacaron su legado en la televisión mexicana.

Se desconocen las causas del fallecimiento. (Por Pilar Gutiérrez)