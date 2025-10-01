La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco se pronunció en contra del aumento a la tarifa del transporte público, fijada en 14 pesos por el Comité Tarifario, al considerar que se trata de una decisión autoritaria y sin consenso social.

Los legisladores morenistas señalaron que el ajuste carece de un estudio técnico público que lo sustente y cuestionaron que, de nueva cuenta, se contemple un subsidio por alrededor de mil 200 millones de pesos a los concesionarios del transporte, a quienes acusaron de prestar un servicio caro, deficiente, irregular e inseguro.

La fracción parlamentaria también criticó la propuesta de tarjeta única anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al advertir que su acceso estaría limitado a un sector reducido de la población.

Además, acusaron que el apoyo se condiciona a un registro, una tarjeta y un padrón controlado, lo que advirtieron podría abrir la puerta al uso político y electoral del transporte público, así como a prácticas de clientelismo.

Morena exigió que el gobierno estatal retome su papel como rector y prestador del servicio de transporte público, que garantice calidad, cobertura, seguridad y tarifas justas, antes de considerar cualquier incremento que impacte directamente el bolsillo de la población. (Por Marck Hernández)