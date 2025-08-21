El empresario regiomontano y uno de los fundadores de Bebidas Mundiales, Arca Continental, Miguel Carlos Barragán Villarreal, falleció este jueves a los 93 años de edad por causas naturales.

Nacido el 22 de marzo de 1932, desde joven se integró a la empresa familiar, donde ocupó la dirección administrativa y participó en la modernización y reorganización de áreas clave, lo que impulsó el crecimiento del negocio que más tarde evolucionó en Arca Continental.

Barragán Villarreal es reconocido como un referente del empresariado regiomontano; su visión contribuyó a consolidar una de las compañías más importantes de bebidas en América Latina y con presencia internacional.