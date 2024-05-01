El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visas para conductores de camiones comerciales, tras una orden que lanzó el presidente Donald Trump, de acuerdo con su secretario de Estado, Marco Rubio.

En el mensaje expuso que estos conductores llegan al país y ponen “en peligro las vidas de los estadounidenses, socavando el sustento de los camioneros” que son originarios.