Una mujer de la tercera edad y su hijo de 37 años murieron al quedar atrapados dentro de su camioneta durante una severa inundación en la colonia Los Sauces. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas en el cruce de las calles Lima y Olivo.

La familia, dedicada a la carpintería, transportaba solventes en el vehículo. Al quedar varados, mantuvieron la unidad encendida con ventanas cerradas, lo que generó una mezcla de gases tóxicos que los dejó inconscientes. Vecinos alertaron a emergencias, pero solo paramédicos de Tlaquepaque acudieron al rescate.

La madre y su hijo fueron declarados sin vida en el lugar. El padre, de aproximadamente 60 años, fue encontrado con signos vitales y trasladado en estado crítico al IMSS. Las autoridades investigan si estas muertes se suman a las 16 víctimas reportadas por el temporal 2025. (Por Edgar Flores Maciel)