Porque las acciones que implementan las autoridades para mitigar las inundaciones parten de diagnósticos incompletos, las obras que se realizan para prevenir estas situaciones no funcionan, afirma el académico de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas.

Advirtió que muchos de los proyectos hidráulicos se preocupan por captar el agua, pero no atender los problemas que causan dichas inundaciones.

“En el mejor de los casos son paliativos pero hay situaciones por ejemplo en Plaza del Sol que no sirvieron absolutamente para nada porque se sigue urbanizando es el otro problema”.

A decir del especialista, la eliminación de áreas verdes y la urbanización elevan la velocidad de los escurrimientos a las zonas bajas.

Advirtió que los los mapas son una herramienta importante para conocer los puntos de riesgo pero que es necesario identificar también que factores causan los anegamientos en dichos puntos para dar una solución integral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)