La falta de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos Metropolitanos y la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco tiene detenidos tramites de cambio de placas, propietario, y baja de vehículos por robo o siniestro así lo denuncia Faustino Pérez quien no logro dar de baja en un una de las recaudadoras estatales, un auto que le robaron en la carretera.

“La ultima vez que fui al CIZ, fui y justamente ahí me platico uno de los funcionarios de ahí, me dice; mira es que no hay convenio desde enero. No solamente tu estas pasando esto hay un mundo de gente que trae las situaciones parecidas a la tuya y pues no no han podido hacer el movimiento”.

El problema para los dueños de los automóviles es que todas las multas municipales ya pagadas aparecen vigentes y como un adeudo, lo que les impide avanzar en sus tramites en momentos en que se realiza en Jalisco el proceso de reemplacamiento dirigido a de los más de cuatro millones de automóviles registrados en el estado. (Por Víctor Montes Rentería)