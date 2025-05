Para la diputada Brenda Carrera no es viable la posibilidad de regular el uso de los teléfonos celulares en las escuelas de educación básica, por lo que tienen que ser prohibidos para que no interfieran con el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

“Mira, no se puede regular porque estás hablando de un, de un, eso ya lo verán los papás en su casa, pero en la escuela tiene que ser prohibición. Nosotros como te comentaba, certificando a estas escuelas, uno de los requisitos que tenían para certificarse era prohibir los certificados en el aula, entonces tenemos comprobadísimos todos los beneficios que tiene el aula si el niño no tiene el celular”.

A la diputada le sorprende el que los padres de familia normalicen el uso de teléfonos celulares en las escuelas, cuando estos distraen, afectan la memoria e interrumpen la comunicación en equipo y la atención sostenida, además de favorecer el bullyig. (Por Gricelda Torres Zambrano)