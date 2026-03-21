Miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos han dejado de laborar tras un mes sin recibir sueldo, lo que ha generado largas filas en aeropuertos de ese país.

La situación deriva del bloqueo presupuestal en el Departamento de Seguridad Interna, en medio de disputas por la política migratoria.

En terminales como Houston y Atlanta se reportan ausencias de hasta 33 por ciento del personal y esperas superiores a dos horas.

Autoridades advierten que, de no resolverse antes del próximo viernes, el problema podría agravarse en Semana Santa.