Ante un lleno en la Arena México, Daniel López El Satánico, de 76 años de edad y tras 53 años como luchador profesional se retiró con una función especial y en un triangular, donde venció a Atlantis y Blue Panther en una lucha espectacular y emocionante.

En homenaje del Consejo Mundial de Lucha Libre El Satánico nacido en el barrio de Analco en Guadalajara comentó que su vida luchística fue gracias a la afición y la disciplina, y sin olvidar a su gran entrnador: Cuauhtémoc Velasco. “Es reconocer que, algo bueno pude hacer dentro de la lucha para merecer este homenaje de esta manera, no sé, no queda más que agradecer, precisamente los jefes, a la afición; sin disciplina no se hubiera llegado a ello, y creo que eso es lo que inculcó en sus elementos don Cuauhtémoc Velasco Vargas, alias el Diablo Velasco que fue reconocido durante mucho mucho tiempo como el hacedor de estrellas”.

Así, rodeado de su familia, directivos y luchadores, el Satánico le dice adiós a su profesión y deja un legado, donde no solo fue por ganar campeonatos grandes luchas de cabelleras sino porque se convirtió en un excelente entrenador de otras grandes figuras. (Por Martín Navarro Vásquez)