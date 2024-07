Al iniciar la diligencia para revisar 59 paquetes electorales de la elección a la presidencia municipal de Guadalajara, paquetes que son trasladados de la bodega del Instituto Electoral del Estado en la calle Medrano a la sede del Tribunal Electoral en la calle López Cotilla, el presidente del Tribunal, Tomás Vargas, reconoció que no han localizado las actas de todos esos paquetes, apenas 25 a 30 actas y es por eso que acuden a la bodega para revisar en físico la papelería y revisar su existencia.

“Lo qué pasa es que no se tiene el dato de la cantidad de votos, no se cuenta con los paquetes, no se han ubicado los mismos. Estamos tratando de reponer el cómputo con las actas. Hemos rescatado no tengo el dato exacto, unas 35 o 30 algo así y tratamos de obtenerlas todas y obtener el dato de cual fue la votación que se tuvo en esas casillas”.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, aseguró que si cuentan con todos los paquetes electorales de los comicios en Guadalajara (Por Héctor Escamilla Ramírez)