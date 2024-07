A cinco días del hallazgo de una fuga de combustible en Coyula, Tonalá aún se desconoce el origen de ésta y siguen los trabajos preventivos y de búsqueda, señala el presidente municipal, Sergio Chávez.

Indica que el municipio interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable.

“Precisamente yo creo que el día de hoy o máximo mañana estaremos presentando como municipio la denuncia ante la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación si hay un tema de huachicoleo ahí cerca. No se da con la fuente, Pemex descarta que sea la gasolinera que está ahí a un costado, no hay ningún ducto de Pemex cerca de ahí del punto”.

Aclara que no hay riesgo para la población , que no hay personas desalojadas, pero sí calles cerradas y desvíos. (Por Claudia Manuela Pérez)