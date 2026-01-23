SITEUR reporta que van poco más de 800 mil viajes hechos por usuarios en la línea 4 del tren ligero, mientras que el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino, señala y admite que aún falta terminar obras secundarias, banquetas, señalización peatonal y cruces seguros. Pero dice el alcalde que el transporte da buen servicio.
“La gente, desde luego, con los planteamientos, que nos falta la infraestructura, que continúan los pasos a desnivel, la accesibilidad que sigue avanzando, estamos haciendo equipo con el gobernador, tuvimos algunas observaciones en los cruces, donde hay plumas para fortalecer, y digamos que con todos los pendientes que están avanzando, hoy podemos decir que la línea cuatro es una realidad y que le está cambiando la vida a mucha gente y estamos avanzando con mucha atención.”
Quirino Velázquez admitió que hay algunas obras complementarias que no le corresponden a Tlajomulco, sino que son de otros municipios. (Por Gustavo Cárdenas)
Faltan obras complementarias en la L4, admite Quirino Velázquez
