La Fiscalía del Estado de Jalisco imputó a Carlos Alberto “N” por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido durante un festival municipal en El Grullo.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue agredida presuntamente por su expareja sentimental con un objeto punzocortante. La mujer sufrió lesiones de gravedad y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

La audiencia inicial se llevó a cabo el pasado 22 de enero ante una autoridad judicial en Autlán de Navarro, donde el Ministerio Público formuló la imputación en contra del acusado.

Durante la diligencia, la defensa solicitó acogerse al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia para resolver la vinculación a proceso fue programada para el próximo 27 de enero. El juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente hasta la celebración de la siguiente audiencia. (Por Edgar Flores Maciel)