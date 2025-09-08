Falta que salgan a la luz la gran cantidad de funcionarios públicos involucrados en el huachicoleo fiscal, asegura el senador del PAN por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien califica el caso como muy grave.

“Pues que es una situación muy grave que veníamos denunciando desde hace tiempo. Recuerden ustedes incluso que Xóchitl Gálvez en la campaña hizo permanente una denuncia y pedía la investigación a fondo, porque se sabía que estaban metidos. Todavía faltan muchos funcionarios verdad, porque aquí están metidos desde el dirigente nacional, que era dirigente nacional de Morena y que ahora es el Secretario de Educación (Mario Delgado), etc, etc”.

Al asistir este lunes al informe de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el senador panista celebra el golpe que dio Omar García Harfuch. Pregunta sin embargo, por qué el Fiscal General no dice en qué fecha presentaron la denuncia y, porqué no se hizo nada en dos años. (Por Gricelda Torres Zambrano)