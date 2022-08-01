El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, cuestionó al Gobierno del Estado y a los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano por su actuación en la defensa jurídica frente a desarrollos inmobiliarios que impactan el bosque Los Colomos y la zona de Valle de los Molinos.

El legislador llamó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a fallar en favor del interés público.

“Tengan cuidado, van a cargar con 12 años de ineptitudes que huele metálico porque no suena lógico que el ayuntamiento de Guadalajara no haya podido ganar en 12 años ese juicio y le vaya a dar la razón el Tribunal Administrativo para que dentro del corazón de Colomos se vayan a construir edificios”.

El senador advirtió que la justicia federal podría alcanzar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa si avalan proyectos que dañen estas áreas naturales. (Por Marck Hernández)