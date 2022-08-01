El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, cuestionó al Gobierno del Estado y a los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano por su actuación en la defensa jurídica frente a desarrollos inmobiliarios que impactan el bosque Los Colomos y la zona de Valle de los Molinos.
El legislador llamó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a fallar en favor del interés público.
“Tengan cuidado, van a cargar con 12 años de ineptitudes que huele metálico porque no suena lógico que el ayuntamiento de Guadalajara no haya podido ganar en 12 años ese juicio y le vaya a dar la razón el Tribunal Administrativo para que dentro del corazón de Colomos se vayan a construir edificios”.
El senador advirtió que la justicia federal podría alcanzar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa si avalan proyectos que dañen estas áreas naturales. (Por Marck Hernández)
Exigen al Tribunal resolver juicios de Colomos en favor ciudadano
El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, cuestionó al Gobierno del Estado y a los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano por su actuación en la defensa jurídica frente a desarrollos inmobiliarios que impactan el bosque Los Colomos y la zona de Valle de los Molinos.