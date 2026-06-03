Fany Lizardi, sobrina de un motociclista que perdió la vida en un accidente ocurrido en el estado de Nayarit, en el que presuntamente estuvo involucrado un escolta de la presidenta municipal de El Salto, María Elena Farías, pidió evitar el uso político del caso y respetar el proceso de investigación en curso.

La familiar de la víctima señaló que el hecho debe ser atendido por las autoridades competentes y aclaró que tanto la representación legal de su familia como la de la parte involucrada trabajan en el esclarecimiento de los hechos.

“Simplemente fue un accidente y en términos legales tanto mi abogada como los abogados de ellos son los que están viendo y esclareciendo todo, las autoridades también”.

Por su parte, el Gobierno de El Salto informó que brindará todas las facilidades y la colaboración institucional necesaria a las autoridades correspondientes para el adecuado desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso. (Por Marck Hernández)