Que no les dijeron ni sí ni no, pero tampoco hubo una respuesta a la principal demanda de los mentores, por lo que la CNTE mantendrá el plantón en las calles aledañas al zócalo capitalino, al tiempo que la amenaza de boicotear el Mundial sigue en pie, así lo expresó el secretario general de la sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto.

“Fuimos muy enfáticos en que necesitamos la entrevista con la presidenta, que es necesario que se establezca ese compromiso, que esperemos que se dé en los próximos días. La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí nos va a atender la presidenta, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí ni no”.

Por ello, tras la reunión de este miércoles en la Segob, los mentores regresaron al plantón, donde analizarán las propuestas que les hicieron los secretarios de Gobernación y Educación Pública, además de el director del ISSSTE. (Por Arturo García Caudillo)